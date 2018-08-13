Beylikdüzü’ndeki çocuklar bayram sevincini erken yaşadı

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede yaşayan çocukların yüzünü güldürdü. Yaklaşık 2 bin 500 çocuğa kıyafet dağıtımı yapan müdürlük yetkilileri, aileleri evlerinde bizzat ziyaret ederek, çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu.
Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün geleneksel hale getirdiği, çocuklara bayramlık kıyafet hediyeleri sahiplerine ulaştı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, sosyal inceleme sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları erken bayram sevinci yaşadı. Yardımlaşmanın en çok ihtiyaç duyulduğu zamanların başında gelen bayramlarda, yaklaşık 2 bin 500 çocuğa kıyafet dağıtımı yapan Müdürlük yetkilileri, aileleri evlerinde bizzat ziyaret ederek, çocukları sevindirdi.
“2 BİN 500 ÇOCUĞA BAYRAMLIK KIYAFETLERİ ULAŞTIRILDI”
“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünü güldürmek, görevlerimiz arasında ilk sıralarda yerini alıyor” diyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirilen projeyle ilgili, “Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmadık. ‘Çocuk Dostu Kent’ vizyonu ile hareket eden Beylikdüzü Belediyesi, bu kapsamda yaklaşan bayram öncesinde 2 bin 500 çocuğa bayramlık kıyafetlerini ulaştırdı. Her bayram geleneksel hale gelen bayramlık kıyafet dağıtımı ile müdürlüğümüz, ailelerin sosyo-ekonomik risklerinin çocuk üzerindeki etkilerini azaltılmayı hedefliyor” dedi.
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