Beylikova’daki avcılar yeni başkanlarını seçti

Beylikova Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanlığını Arif Cin seçildi
İnönü caddesindeki Avcılar Derneği’nde yapılan olağan kongreye katılan derneğe üye olan 250 avcı, yeni yönetimle birlikte Arif Cin’i başkanlık görevine getirdi. Eski Başkan Hakan Dinçer’den görevi devralan Başkan Arif Cin, kendisini seçen üyelere teşekkür ederek “Doğayı ve tabiatı koruyarak kaçak avcılara göz açtırmayacağız” dedi.
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