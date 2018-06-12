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Beymen'den Antalya'ya yeni mağaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

 BEYMEN, Antalya'da yeni mağazası Beymen Antalya Maxx Royal’i hizmete açtığını duyurdu.  216 metrekarelik mağazada dünyaca ünlü markaların yeni hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar modellerini aynı çatı altında buluşturdu.

Beymen'den Antalya'ya yeni mağaza

ANTALYA, (DHA) - BEYMEN, Antalya'da yeni mağazası Beymen Antalya Maxx Royal’i hizmete açtığını duyurdu.

216 metrekarelik mağazada dünyaca ünlü markaların yeni hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar modellerini aynı çatı altında buluşturdu. Mağazada ayrıca bikini ve mayo alternatifleri, plaj stilini tamamlayan aksesuarlar modaseverlerin beğenisine sunuldu.

"CİROMUZUN YÜZDE 11’İNİ TURİST SATIŞLARI OLUŞTURUYOR"

Türkiye lüks pazarındaki turist satışlarının hızla büyümesiyle birlikte Resort Store mağazaların önemli bir iş kolu haline geldiğini söyleyen Beymen CEO’su Elif Çapçı, "Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında ve giderek bir global lüks merkezine dönüşüyor. Toplam ciromuzun yüzde 11’ini turist satışları oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl 144 milyon lira ile toplam turist ciromuzda yüzde 65’lik bir büyüme gördük. Turist sayılarının yükselmesi ile birlikte başta Türk turizminin başkenti Antalya olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgelerinde yeni mağaza açılışlarımıza devam ediyoruz ve mevcut mağazalarımızı da yeniliyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF)

Beymen'den Antalya'ya yeni mağaza

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