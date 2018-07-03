HABER

Beymen’in yabancı turist cirosu 5 ayda yüzde 91,5 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

Beymen’in yabancı turist cirosu, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91,5 artarak, 81,2 milyon TL’ye ulaştı - Beymen CEO'su Çapçı: - "Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında ve giderek bir global lüks merkezine dönüşüyor. Buna paralel olarak yabancı turist satışlarının Beymen’in cirosundaki yükselişi de devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Beymen’in yabancı turist cirosu, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91,5 artarak, 81,2 milyon TL’ye ulaştı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, 2018 yılının ilk 5 ayında Beymen’in yabancı turist cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91,5 artarak, 81,2 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde yabancı turist cirolarının payı multibrand markalarda yüzde 92 artışla yüzde 15,8’e, monobrand butiklerde ise yüzde 91,7 artışla yüzde 37,7’ye yükseldi.

Yabancı turist satışlarındaki büyüme, yüzde 145 kozmetik, yüzde 107 erkek hazır giyim, yüzde 106 erkek ayakkabı, yüzde 100 erkek çanta, yüzde 90 kadın ayakkabı, yüzde 85 kadın aksesuar, yüzde 70 kadın hazır giyim, yüzde 65 kadın çanta ve yüzde 61 kadın aksesuar kategorilerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, Türkiye’de yabancı turist satışlarının lüks pazarında hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında ve giderek bir global lüks merkezine dönüşüyor. Buna paralel olarak yabancı turist satışlarının Beymen’in cirosundaki yükselişi de devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 144 milyon TL ile toplam turist ciromuzda yüzde 65’lik bir büyüme gördük. Bu yılın ilk beş ayında ise Beymen’in yabancı turist cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91,5 arttı. Ciro sıralamasında Suudi Arabistan yüzde 14 ile ilk sırada yer alırken, onu Çin (yüzde 11), Kuveyt (yüzde 10) ve Katar (yüzde 9) takip ediyor.”

Çapçı, yabancı turistlerin multibrand markaların yanı sıra Beymen private label markalarına da büyük ilgi gösterdiğini aktararak, “2018 yılı ilk 5 ayı yabancı turist satışlarında, Beymen Collection kadın hazırgiyim kategorisinde yüzde 58, erkek hazırgiyim kategorisinde ise yüzde 92 büyüme gösterirken, Beymen logolu çantada yüzde 136 ile ortalamanın üzerinde bir büyüme gerçekleşti. Yabancı turist cirosunda Beymen Club da çok önemli bir artış gösterdi ve Beymen Club’ın yabancı turist cirosu 2018 yılının ilk beş ayında yüzde 116 büyüdü. Turist cirosu en yüksek Beymen Club mağazaları, İstinyepark, Zorlu, City’s ve Antalya Rixos.” ifadelerini kullandı.

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Türk dağcılar, Afrika'nın en yüksek zirvesine tırmandıTürk dağcılar, Afrika'nın en yüksek zirvesine tırmandı
Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beymen yabancı cirosu

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi su kanalına düştü

İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi su kanalına düştü

Hükümet'ten son dakika Alaattin Çakıcı açıklaması

Hükümet'ten son dakika Alaattin Çakıcı açıklaması

AK Parti'den son dakika erken seçim ve cinsel istismar düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den son dakika erken seçim ve cinsel istismar düzenlemesi açıklaması

Uyuşturucudan kurtulmak için hapse girmek istiyor

Uyuşturucudan kurtulmak için hapse girmek istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.