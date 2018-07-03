Beymen’in yabancı turist cirosu 5 ayda yüzde 91,5 arttı

İSTANBUL (AA) - Beymen’in yabancı turist cirosu, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91,5 artarak, 81,2 milyon TL’ye ulaştı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, 2018 yılının ilk 5 ayında Beymen’in yabancı turist cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91,5 artarak, 81,2 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde yabancı turist cirolarının payı multibrand markalarda yüzde 92 artışla yüzde 15,8’e, monobrand butiklerde ise yüzde 91,7 artışla yüzde 37,7’ye yükseldi.

Yabancı turist satışlarındaki büyüme, yüzde 145 kozmetik, yüzde 107 erkek hazır giyim, yüzde 106 erkek ayakkabı, yüzde 100 erkek çanta, yüzde 90 kadın ayakkabı, yüzde 85 kadın aksesuar, yüzde 70 kadın hazır giyim, yüzde 65 kadın çanta ve yüzde 61 kadın aksesuar kategorilerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, Türkiye’de yabancı turist satışlarının lüks pazarında hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında ve giderek bir global lüks merkezine dönüşüyor. Buna paralel olarak yabancı turist satışlarının Beymen’in cirosundaki yükselişi de devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 144 milyon TL ile toplam turist ciromuzda yüzde 65’lik bir büyüme gördük. Bu yılın ilk beş ayında ise Beymen’in yabancı turist cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91,5 arttı. Ciro sıralamasında Suudi Arabistan yüzde 14 ile ilk sırada yer alırken, onu Çin (yüzde 11), Kuveyt (yüzde 10) ve Katar (yüzde 9) takip ediyor.”