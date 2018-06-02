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Beynin ruhsal deneyimlerin şekillendiği bölgesi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:28 | Son Güncelleme

Beynin ruhsal deneyimlerin şekillendiği bölgesi bulundu

BOSTON/ Bilim adamları, bireyin kendisi dışındaki varlık veya çevreyle kurduğu manevi bağı tanımlayan ruhsal deneyimlerin, beynin yan zar bölgesinde yoğunlaştığını keşfetti.

ABD'nin Yale ve Columbia Üniversitelerinden bilim adamları, 27 genç yetişkin üzerinde yaptıkları çalışmada, deneklerin ruhsal deneyimleri sırasında beynin yan zarındaki nöron faaliyetinin arttığını tespit etti.

Araştırmada, deneklerden, geçmişte yoğun stres ve gevşeme duyguları yaşadıkları deneyimler ile dinsel yahut dünyevi, varlıklarının ötesinde doğa, başka insanlar ve üstün bir varlıkla manevi temas halinde hissettiklerini anlatmaları istendi. Anlatımları sırasında deneklerin beyin faaliyetini izlemek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) grafikleri çekildi.

Deneklerin yaşadığı farklı ruhsal deneyimlerinin, genel olarak beynin yan zar bölgesindeki nöron faaliyetini etkilediğini tespit edildi.

Araştırmacılar insanın benliğinin ötesine geçtiği ruhsal deneyimler için nöro-biyolojik bir konum tayin edebilmenin, akıl ve ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde ve bağımlılıkla mücadelede bu türden deneyimlerinden nasıl faydalanılabileceğinin anlaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Cerebral Cortex" dergisinde yayımlandı.

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"Cerebral Cortex" beyin beyin yan zarı Columbia Üniversitesi ruhsal deneyimler Yale Üniversitesi

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