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Beyninden 2 kilograma yakın tümör alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 20:36 | Son Güncelleme

Hindistan'da 31 yaşındaki bir kişinin beynindeki 1 kilogram 873 gram ağırlığındaki tümör ameliyatla alındı - Dr. Nadkarni: - "Şimdiye kadar bir insanın beyninden çıkarılan en ağır tümör 1 kilo 400 gramdı. Pal'ın beyninden aldığımız tümörün ağırlığı ise 1 kilo 873 gram ve bu dünyada bir ilk"

Hindistan'da görme sorunları yaşayan bir kişinin beyninden ameliyatla 1 kilogram 873 gram tümör çıkartıldı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, güneydeki Mumbai şehrine bağlı bir köyde yaşayan 31 yaşındaki Santal Pal, son bir yılda sürekli baş ağrısı çektiği ve görme kaybı yaşadığı şikayetiyle doktora başvurdu.

Yapılan tetkiklerin ardından Pal'ın beyninde belirlenen tümör 7 saatlik ameliyatla alındı.

Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden Pal, "Daha önce sanki kafamda ağır bir yük varmış gibi hissediyordum." ifadelerini kullandı.

Ameliyatı yapan doktorlardan Trimurti D Nadkarni, Pal'ın ameliyatının çok zorlu geçtiğini ve 11 ünite kan kullanıldığını belirtti.

Nadkarni, "Şimdiye kadar bir insanın beyninden çıkarılan en ağır tümör 1 kilo 400 gramdı. Pal'ın beyninden aldığımız tümörün ağırlığı ise 1 kilo 873 gram ve bu dünyada bir ilk." diye konuştu.

Pal'ın görme yetisini kazanma şansının yüzde 50 olduğunu dile getiren Nadkarni, hastadan alınan tümörün kanserli olup olmadığının ise yapılacak testlerin ardından netlik kazanacağını dile getirdi.

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ameliyat beyin tümör

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