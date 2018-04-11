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Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan Sarıyer’de öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:56 | Son Güncelleme

Sarıyer’de öğrencilerle bir araya gelerek Dijital Çağın önemini anlatan Başkan Demircan, “Gelecekte hangi işi yaparsanız yapın yazılım çağının dinamiklerinin farkında olmak sizin için kıymetli olacaktır.” dedi.“Okulda Buluşalım” Projesi kapsamında Beyoğlu’ndaki okulları tek tek ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan bu kez Sarıyer’de öğrencilerle buluştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan Sarıyer’de öğrencilerle buluştu

Sarıyer’de öğrencilerle bir araya gelerek Dijital Çağın önemini anlatan Başkan Demircan, “Gelecekte hangi işi yaparsanız yapın yazılım çağının dinamiklerinin farkında olmak sizin için kıymetli olacaktır.” dedi.
“Okulda Buluşalım” Projesi kapsamında Beyoğlu’ndaki okulları tek tek ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan bu kez Sarıyer’de öğrencilerle buluştu. Okul yöneticileri ve öğrencilerin talebi üzerine kendisinin de bir zamanlar sıralarında oturduğu Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Demircan, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Demircan daha sonra okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve velilerin talep ve önerilerini dinledi.

Yazılım çağının dinamiklerinin farkında olmak sizin için kıymetli
Öğrencilere Dijital Çağın önemini anlatan Başkan Demircan, “Nesnelerin interneti, akıllı makinelerin eş güdüm içerisinde çalışmasıdır. İnsanoğlu artık her şeyi makinelere yaptırıyorsa kendisi ne yapacak? Makineleri yöneten talimatları yazacak, ona da kodlama diyoruz. Kod yazıyorsun, yani makineye emir veriyorsun. Bu sanayide de böyle, ticarette de böyle, sosyal hayatta da böyle. Avukat olduğunuzda işleminizi takip edecek bir yazılıma muhtaçsınız, mühendis olduğunuzda da muhtaçsınız, turizmci olduğunuzda da muhtaçsınız. O halde gelecekte hangi işi yaparsanız yapın yazılım çağının dinamiklerinin farkında olmak sizin için kıymetli olacaktır.” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan Sarıyer’de öğrencilerle buluştu

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan Sarıyer’de öğrencilerle buluştu

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan Sarıyer’de öğrencilerle buluştu

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