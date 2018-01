Beyoğlu Belediyesi buz pisti açıldı

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU Belediyesi'nin her yıl hizmete sunduğu buz pisti bu yıl Kasımpaşa sahilde açıldı. Çocukların yoğun bir ilgi gösterdiği Beyoğlu Belediyesi Buz Pisti'ne giriş bileti, çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturarak onları doğayı korumaya teşvik etmek amacıyla bir 'geri dönüşebilir atık madde' karşılığında veriliyor."Doğaya destek sizden, buz pateni biletiniz bizden” sloganı ile faaliyet gösteren Beyoğlu Belediyesi Buz Pisti, bu yıl Kasımpaşa Sahil'de açıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın çocuklara hediyesi olan buz pistine hem çocuklar hem de veliler büyük ilgi gösterdi. Buz hokeyi gösterileri ile buz pistinin tadını doyasıya çıkaran çocukların mutluğu da gözlerinden okundu.BİLETLER GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK KARŞILIĞINDA VERİLİYORÖğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi gösterilen buz pistinde, paten kayabilmek için gerekli olan tüm materyaller, Beyoğlu Belediyesi tarafından karşılanıyor. Paten yapmayı bilmeyen öğrencilere ise deneyimli eğitmenler eşlik ediyor.Giriş biletlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da bir adet geri dönüştürülebilir madde karşılığında verilen Buz Pisti'nde, bu yıl yaklaşık 20 bin öğrencinin buz pateni ile buluşturulması hedefleniyor.Buz pateni yapmayı çok sevdiğini dile getiren Çınar Güneyligil, "Okulların da tatil olması sebebiyle spor yapmak bizim için iyi oldu. Arkadaşlarımla beraber kayıyoruz ve eğleniyoruz. Belediye başkanımız da iyi. Bu yüzden gurur duyuyorum" dedi."GELECEĞİN BUZ PİSTİ HOCASI BEN OLACAĞIM”Arkadaşlarıyla beraber buz pistinde paten kaymaya gelen Batuhan Sungur da, "Bize böyle bir aktivite sunduğu içinBeyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a teşekkür ediyoruz. Bizim ayakta durmamızı sağladı. Okullar da tatil olduğu için buz pateni yapmaya geldik. Burada arkadaşlarımla ve çok güzel hocalarımla tanıştım. Geleceğin buz pisti hocası ben olacağım" diye konuştu."HER YIL ORTALAMA 17 BİN ÇOCUĞU BUZ PATENİYLE BULUŞTURUYORUZ”Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Beyoğlu Belediyesi'nin farklı etkinliklerinden bir tanesi buz patenidir ve özellikle de kızlarımızı düşünerek bu sporu geliştiriyoruz. Her yıl ortalama 17 bin çocuğu buz pateniyle buluşturuyoruz. Bu sene de başladık. Yavrularımız buz patenine çok ilgi gösteriyorlar ve çok da mutlu oluyorlar. Alternatif sporların geliştirilmesinde faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.