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Beyoğlu Belediyesi'nden Sütlüce'de çöken bina ilgili açıklama (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Belediyesi, Sütlüce'de bir binanın çökmesiyle sonuçlanan olayla ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU Belediyesi, Sütlüce'de bir binanın çökmesiyle sonuçlanan olayla ilgili açıklama yaptı. İstanbul Sütlüce'de geçtiğimiz hafta toprak kayması sonucu bir bina çöktü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olaya ilişkin Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, olay sonrası yaşanan tüm mağduriyetlerin giderilmesi adına çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, 24 Temmuz 2018 tarihinde Sütlüce İmrahor Caddesinde meydana gelen toprak kayması sonucu binanın çöktüğü ve yedi binanın ise güvenlik nedeniyle Beyoğlu Belediyesi tarafından tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi: "İlk günden itibaren Beyoğlu Belediyesi toprak kaymasının gerçekleştiği yerde gerekli tedbirleri alındı ve evleri boşaltılan vatandaşları çeşitli otellere yerleştirip misafir ederek tüm ihtiyaçları sağlandı. Beyoğlu Belediyesi ve ilgili kurumlar; mühendislik çalışmalarıyla, olayın nedeni ve çözümü üzerinde birlikte çalıştı. Hafriyat yapılan parselde mukavemetin sağlanması için gerekli tedbirler alındı. Bölgede devam eden toprak kaymasının önlemesi amacıyla, toprak kaymasıyla oluşan çukur, dolgu malzemesi kullanılarak dolduruldu. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden temel ve zemin mekaniği konusunda uzman akademisyenler tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda müdahale yöntemleri oluşturularak, binalar 4 gün gözlem altına alındı. Binalarda çatlama, kayma ve çökme risklerini ölçmek üzere 10 reflektör ve 30 mira çivisi ile ölçümler yapıldı. Yapılan ölçümler ve incelemeler sonrasında tahliye edilen 7 binada toprak kaymasından kaynaklanan herhangi bir hasara rastlanmadı. Bilirkişi raporu doğrultusunda binaların mühürleri çözülerek vatandaşların evlerine dönmeleri sağlandı. Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Kaymakamlığı ve AFAD'ın destekleriyle, başta çöken binada yaşayan vatandaşlar olmak üzere 72 aileye ayni ve nakdi yardımlar yapılmaya başlandı." Yapılan açıklamada ayrıca, yıkılan binada yaşayan 5 aileye düzenlerini kurabilmeleri için 6 aylık kira destek programı oluşturulduğu, ilgili ailelerin ev eşyalarının karşılanması sürecinin başlatıldığı dile getirildi.

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