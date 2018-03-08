Beyoğlu'nda büyük panik! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta istinat duvarı çöktü. Üç araç çöken bölümün altında kalırken, ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
İstinat duvarının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Duvarın çöktüğü saniyelerde caddeden yürüyen şemsiyeli bir vatandaşın ölümden kıl payı kurtulduğu görüldü. Görüntülerde, duvar bir anda çöküyor, yol kenarında park halinde olan otomobiller duvarın altında kalıyor.
İHA
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