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Beyoğlu'nda büyük panik! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 15:05 | Son Güncelleme

Beyoğlu Cihangir'de istinat duvarının çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çökmenin yaşandığı saniyelerde caddede yürüyen bir vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu.

Beyoğlu'nda büyük panik! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta istinat duvarı çöktü. Üç araç çöken bölümün altında kalırken, ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

İstinat duvarının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Duvarın çöktüğü saniyelerde caddeden yürüyen şemsiyeli bir vatandaşın ölümden kıl payı kurtulduğu görüldü. Görüntülerde, duvar bir anda çöküyor, yol kenarında park halinde olan otomobiller duvarın altında kalıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu cihangir itfaiye

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