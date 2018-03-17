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Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 14:05 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ikazında bulunduğu lüks otomobildeki şahıslar, aracı polislerin üstüne sürerek kaçmak istedi. 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, zanlılar yaşanan kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı.

Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Önleyici Hizmet Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, sabah bulvar üzerinde uygulama başlattı. Özellikle çalıntı olabileceğini düşündükleri lüks otomobillerde arama yapan ekipler, 34 VA 5587 plakalı lüks otomobildeki şahıslara “dur” ikazında bulundu.

Ancak otomobildeki şahıslar, aracı polislerin üzerine sürerek kaçmak istedi. Aracın ön camının üzerine düşen polis ile aracın çarpmasıyla yere savrulan polis yaralandı. Şüpheliler araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Olay yerine gelen motorize yunus ekiplerinin havaya ateş açması sonrası şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Elinden hafif yaralı polis memurlarına ise arkadaşları tarafından müdahale edildi.

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Yapılan incelemede aracın torpido gözünde ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Genel incelemede ise alkol şişelerinin olması dikkat çekti. Didik didik arana araç emniyet otoparkına çekilirken, gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezine götürüldü.

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Olayı duyan Mahmut Sezer, “Bu tarafa bir yoğunluk vardı, trafikte durdu. Buraya koşup geldiğimde memur beyin yerde olduğunu gördüm. Uygulama varmış, polisten kaçmak isteyince otomobil üstlerine sürmüş” dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu piyalepaşa polis

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Uygulama yapan polislere ek kuvvet verilmeli..bu yanlış iş yapacak kimseler için caydırıcı olur.
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