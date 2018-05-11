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Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda sokakta yaşayan 4 gencin uyuşturucu madde kullandıktan sonra kendilerinden geçmiş haldeki ibretlik görüntüsüne kimse aldırış etmedi. Bir seyyar satıcı ise, "Bu ceset değil. Yatıyorlar burada. Kimsesiz, gariban bunlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!

Dolapdere Caddesi Taksim Meydanı tarafında üzeri beyaz örtüyle kaplı, yerde hareketsiz yatan bir kişi, çevredekiler tarafından fark edildi.

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Bir seyyar satıcı, "Bu ceset değil. Yatıyorlar burada. Kimsesiz, gariban bunlar. Belediye bunları toplayıp bir kampa almıyor. Bunlara sahip çıkılmıyor, evleri yok, sokakta yaşıyorlar" dedi.

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Birkaç saat sonra yine aynı yerde uyuşturucu madde kullanımı sonrası kendinden geçen ve yerde yatan 4 genç görüldü. Bir başkası da aynı yerde uyuşturucu madde hazırlarken görüntülendi. Kamerayı görünce de uzaklaştı.

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Bu arada kaldırımda yürüyen kişiler bazıları yolunu değiştirirken, çoğu kişi de yerde yatanlara aldırış etmedi, yoluna devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Birisi burası Müslüman bir ülke mi dedi?
Biz her gün görüyoruz bunları burada. Beyoğlu' ndalar... Devlet sahip çıkmıyor bunlarda sabahtan akşama kadar bonzai içip kendilerinden geçiyorlar. Benim gördüğüm kadarı ile kimseye bir zararları yok tek zararları kendilerine.
uyuşturucu içip bayılmışlardır
bunlar daha iyi günlerimiz
insanın kendi kendine yaptığını başka hiç kimse yapmaz.hiç bir rehabilite ve tedavi sonuç vermeyecektir. umutsuz yaşanmaz ama umutsuzluk zaten bunları buralara sürüklüyor
Böylesine acımayacaksın kendi eden kendi bulur.
Rabbim kimseyi bu hale getirmesin nerde Beyoğlu Belediyesi
#TAMAM# bu gençleri, bu gün gençler için nutuk atan büyüklerimiz, yöneticilerimiz görmüyor mu? Yazık bu gençlerimize. Hem de çok yazık. Ceza evi yapacağınıza, rehabilitasyon merkezleri açıp, bu gençleri rehabilitasyona alın. Sonra da sokağa değil istihdama sokun.
bişi olmaz
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