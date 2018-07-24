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Beyoğlu'nda toprak kayması! 4 katlı bina çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda heyelan nedeniyle altı boşalan 4 katlı bina çöktü.

Beyoğlu Sütlüce Fuadiye Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bina dakikalar sonra çöktü.

BİNA SAHİBİ: 'ARDA TURAN BURADA KARDEŞİ ADINA BİR OTEL İNŞAATINA BAŞLADI

Çökme tehlikesinin yaşandığı binanın sahibi Emin Ertürk, ''Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım. Bina benim. Orada kiracılar var. Tek sevindiğim orada kimsenin olmaması şu an. Mal bile ikinci derecede bu durumda. Şu an canımız kurtuldu ona seviniyoruz'' diye konuştu.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI: BİNA KAÇAK

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da olay yerine geldi. Demircan yaptığı açıklamada, binanın ruhsatının olmadığını, kaçak bir yapı olduğunu söyledi.

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İHA/DHA

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beyoğlu toprak kayması

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
temeli nerde bu evin ?
gocme anini izledim temel diye bir sey soz konusu degil.beton dokulmus yere onun ustune tek katli o sari kisim cikilmis daha sonrada ustteki koca yapi cikilmis cok belli. binr kutle halinde asagi kaydi temel olan bina kayar mi saka gibi resmen
Yuh bi temel atsaydın bari !
Alt kısmı Boşaltıp Düzledikten Sonra; Vinçle Binayı Komple Aşağı Alsınlar. Bunu da mı Biz Söyliyelim Yani.
@omer989936 Alt tarafı boşaltacak babayiğit aranıyormuş- vinç işi kolay orasını ben hallederim. Hayrına gidip o binanın altnı 2-3 saatte boşaltsanda evi rahat rahat güvenli bir şekilde indirsem yere..Belliki sen bu işlerden iyi anlıyorsun.
@omer989936 zeka fıskırıyor aman yarabbim
@omer989936 sizde çevre ve şehircilik bakanı olacak kapasite var.
o binayı taşıyacak bin daha icat edilmedi
İMAR AFFINA DEVAM EDİN,DÜNYA BİZİ KISKANSIN
biliçsizce yapılan inşşat normal sonuç aha vaha gerek yok zaten görüldüğü gibi binada temel yok kim hangi kanuna göre yaptı o binayı
bina yıkılacak tehlikesi olunca hemen bina kaçak dedi çıktı.peki elektrik su kanalizasyon hizmetini niye verdin ? emlak vergisini çöp vergisini alırken kaçak değildi ??
Bina kaçak diye haber yapan haberciler......Bu tür yüzlerce hatta binlerce kaçak binalara torba yasa ile nasıl yapı kullanım ruhasatı veriliyor diye haber yapın da görelim delikanlılığınızı
imar affından yararlnmıştır...
temeli var mütemadi temel fakat dolgu toprak üstüne yapılmış sanırım.başkan kaçak diyor ama su faturası tahsilatı yapıyordu sanırım belediye o zaman kaçak değildi artık sıkı denetimler şart
tek katlı gecekondunun üstüne bina koyulmus gibi .alenen belli oluyor
BU GIBIB BİNALARIN HEPSI AFFEDILDİ
tek katli gece kondu olarak yapilmis o sari kisim. ustune kocaman blok cikilmis kimse aglamasin
Temeli sağlam olmadığı gözlenen mi ? Temeli yok ki nesini gözlediniz.
Hiç uğraşmayın. Binayı kentsel dönüşüme soksunlar yıksınlar yerine yeni bina yapsınlar. İstanbul da bunun gibi binlerce bina var.
imar affına devam etsin yonetıcıler ilk buyuk değremde olacakların habercosı bu goruntu
Belediye başkanı burasının kaçak olduğunu söylemiş? peki burası kaçak ise sen ekip gömderip neden Mühürletmedin? neden İnşaat devam ediyor? boş boş konuşuyorsunuz. illa birileri mi ölmelidir? Terbiyesizler.
ARDA TURAN VAR KARDEŞİM BINA KAÇAK DA OLUR GÖÇEKTE
İmar affı denen bişey vardı..
binanın yapıldığı tarihteki belediye başkanı ve müdürleri ceza almalı.
Evin temeli yok üzerine dört kat dikmişler, insan canı bu kadar basit mi
beyoğlu belesiyesi nerdeymiş yeni mi aklına gelmiş bu binanın kaçak olduğunu ve neden kaçakki bina nerden baksan 15 yıllık vergisini veriyor elektrik var doğalgaz var suyu var nasıl kaçak belediye altuapısını getirmiş suçlu bina sahibi mi yoksa belediyemi
müteahhidin adı temel olabilir.ondan dolayı temel atmaya gerek görmemiş.
hayret başkan bu binaya tapusunu vermedinmi
istanbul sözde metropol kimsenin denetleme var nede cevre planlama düzen var istanbulun her yerinde böyle ara sokaklarda evlerin alt katlarında işyeri depo sanayi sitesi ambar gibi tırlar girip çıkıyor yerleşim yerimi sanayimi beli degil şikayet ediyorsun resimleri var ne polis geliyor nede belediye kaçak çalışyorlar polis gelip ne yapıcam diyor belediye uyadık deyip çekip gidiyor böyle bir ülkede yaşıyoruz
bu bina da imar barışından faydalanacak binalardan ve buna benzer bundan daha kötü durumda olan nica binalar vardır vay halimize..
imar affı çıktı ne kaçağı. belediye bina kaçak diyebilir mi! dikilince neredeydinizz, alın rüşveti sonra kaçak diyin! metrekareye 1000 tl rüşvet almayı biliyorsunuz
risk ortaya çıkıncamı kaçak olduğu aklınıza geldi neredeydiniz şimdiye kadar neden kaçak inşaat zaptı tutup meclis kararı ile yıkım kararı çıkartmadın sayın ahmet misbah demircan
binanın temelini kazar suyuda bağlarsan çöker tabi
DEVİR ZENGİNLERİN DEVRİ PARASI OLAN HEP HAKLI HEP HAKLI MADEM KAÇAKTI DA NEDEN İŞLEM YAPMADIN SEVGİLİ BELEDİYE BAŞKANI BAK ŞİMDİ İMAR AFFIDA VARDI ADAM KAÇAKSA BAŞVURMUŞTUR NEDEN KENDİNİ RİSKE ETSİN SİZLER PARANIN GÖZÜ KÖR OLSUN PARA KİMDE İSE ONLARIN DAVUL TOKMAĞISINIZ
BELEDİYE BUGÜNE KADAR NEREDEYMİŞ? ELEKTRİK,SU GAZ, BAĞLAYANLAR NEREDEYMİŞ?
2 ay daha dayansa imar affından faydalansaydı belediye şaşkanı nasıl bir savunma yapacaktı??
Bunun benzeri bizim binanin uzerine yapildi.Hemde buraya yakın bir yer nasıl izin verildi dolma toprak uzerine beyoglu belediyesi hala anlam veremiyorum defalarca sikayet ettigim halde belediye gorevlileri geliyor ama icraat yok ne hale kaldik.
İMAR AFFI GETİRDİYA AKEPE .20 CM TEMEL ATMIŞ HERİF .
toprağın üstüne ev dikmişler, mütahitin cezalandırılması lazım.
Ulan hem kaçak biba yapıosun hemde ardaya dedik hikaye anlatıyosun bi sus be
temel nerde diyenler ahanda temel orda o kadar senin benim evimin ve bir çok evin temeli bu arkadaş ne yazıkki
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