Beyoğlu'nda toprak kayması! 4 katlı bina çöktü

Beyoğlu Sütlüce Fuadiye Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bina dakikalar sonra çöktü.
BİNA SAHİBİ: 'ARDA TURAN BURADA KARDEŞİ ADINA BİR OTEL İNŞAATINA BAŞLADI
Çökme tehlikesinin yaşandığı binanın sahibi Emin Ertürk, ''Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım. Bina benim. Orada kiracılar var. Tek sevindiğim orada kimsenin olmaması şu an. Mal bile ikinci derecede bu durumda. Şu an canımız kurtuldu ona seviniyoruz'' diye konuştu.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI: BİNA KAÇAK
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da olay yerine geldi. Demircan yaptığı açıklamada, binanın ruhsatının olmadığını, kaçak bir yapı olduğunu söyledi.
İHA/DHA
Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!
Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var
Türkiye'ye F-35 teslimatı: ABD Kongresi geçici durdurma üzerinde anlaştı
Yunanistan yangın 50 can aldı, kontrol altına alınamıyor
Lütfü Türkkan: 12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek
Sıcaklar bunalttı, sahilde adım atacak yer kalmadı
Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ
Çığlığıyla hayat kurtardı! Tüyleri diken diken eden olay
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 41 yorum