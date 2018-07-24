Beyoğlu'nda toprak kayması! 4 katlı bina çöktü

Beyoğlu Sütlüce Fuadiye Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bina dakikalar sonra çöktü.

BİNA SAHİBİ: 'ARDA TURAN BURADA KARDEŞİ ADINA BİR OTEL İNŞAATINA BAŞLADI



Çökme tehlikesinin yaşandığı binanın sahibi Emin Ertürk, ''Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım. Bina benim. Orada kiracılar var. Tek sevindiğim orada kimsenin olmaması şu an. Mal bile ikinci derecede bu durumda. Şu an canımız kurtuldu ona seviniyoruz'' diye konuştu.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI: BİNA KAÇAK



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da olay yerine geldi. Demircan yaptığı açıklamada, binanın ruhsatının olmadığını, kaçak bir yapı olduğunu söyledi.

İHA/DHA

