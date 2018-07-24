Beyoğlu'nda toprak kayması! Bina yıkılma tehlikesi altında

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Cadde de iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, çevredekilerin korkulu bekleyişi devam ediyor.

İHA/DHA

