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Beyoğlu'nda toprak kayması! Bina yıkılma tehlikesi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan toprak kayması nedeniyle bir bina göçme tehlikesi altında kaldı.

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Cadde de iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, çevredekilerin korkulu bekleyişi devam ediyor.

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İHA/DHA

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu toprak kayması

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
temeli nerde bu evin ?
Alt kısmı Boşaltıp Düzledikten Sonra; Vinçle Binayı Komple Aşağı Alsınlar. Bunu da mı Biz Söyliyelim Yani.
Yuh bi temel atsaydın bari !
biliçsizce yapılan inşşat normal sonuç aha vaha gerek yok zaten görüldüğü gibi binada temel yok kim hangi kanuna göre yaptı o binayı
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