Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Olay, Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde bir kafede yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir Emniyet Amiri, arkadaşı ile kafede otururken hareketlerinden şüphelendiği dışarıdaki kişiye baktı.
EMNİYET AMİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Bunun üzerine dışarıdaki kişi, masasına gelip "Ne bakıyorsun, neden yan baktın" diyerek Emniyet Amirinin üstüne yürüdü. Emniyet Amiri bu kişiye polis olduğunu söyledi. Kimlik soran kişi ile Emniyet Amiri arasında itişmeler yaşandı. Bu kişi elini beline atıp emniyet amirine silah gösterdi.
SALDIRGANIN ELİNDEN SİLAHINI ALDI
Emniyet Amiri kimlik göstererek saldırganın elindeki silahı aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin Emniyet Amirine gösterdiği silah kurusıkı çıktı. Eşyalarını almak için geri dönen Emniyet Amiri kafe müşterilerinden özür diledi.
Bu arada yaşanan olay kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)
CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası
17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum