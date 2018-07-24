Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde bulunan ve sabah saatlerinde bastıran yağmurun da etkisiyle oluşan heyelan sonucu çöken binanın önündeki araziyi, futbolcu Arda Turan'ın aldığı iddia edilmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre; İmrahor Caddesi üzerinde bulunan arazinin Arda Turan tarafından alındığını arazinin satışı için o yıllarda yetkilendirilen Emlakçı Emir Ali Kabdan doğruladı.

Kabdan, “Bu arsa üç yıl önce satıldı. Alanın satışı için mal sahipleri bizimle çalışıyordu. Ancak daha sonra direk Arda Turan'a satış yaptılar. Otel ruhsatı hazırdı. Ancak daha sonra bu ruhsat kullanılmadı” dedi. Arsanın imar detayları ile ilgili ise Kabdan şunları söyledi: “6-7 bin metrekare kullanım alanlı otel ruhsatı olan bir alandı. Temelden aşağıya üç kat üzerine beş kat olacaktı. Son zamanlarda popüler olan bir cadde olduğu için üç yılda büyük pirim yaptı.” dedi.

ARDA TURAN OTEL İNŞAATINI YALANLAMIŞTI



Arda Turan, 2017 yılında araziye otel yapacağı iddiasını ise reddetmişti. Turan açıklamasında “O araziyi uzun zaman önce aldım. Otel yaptırmak gibi niyetim yok. Sadece ilerisi için yatırım” demişti.