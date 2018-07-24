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Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:14 | Son Güncelleme

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu 4 katlı bir bina çöktü. Çökmeye neden olan inşaatın arazisinin ise Milli Futbolcu Arda Turan'a ait olduğu iddia edildi. Çöken binanın sahibi yaptığı açıklamada '"Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım" dedi.

Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde bulunan ve sabah saatlerinde bastıran yağmurun da etkisiyle oluşan heyelan sonucu çöken binanın önündeki araziyi, futbolcu Arda Turan'ın aldığı iddia edilmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre; İmrahor Caddesi üzerinde bulunan arazinin Arda Turan tarafından alındığını arazinin satışı için o yıllarda yetkilendirilen Emlakçı Emir Ali Kabdan doğruladı.

Kabdan, “Bu arsa üç yıl önce satıldı. Alanın satışı için mal sahipleri bizimle çalışıyordu. Ancak daha sonra direk Arda Turan'a satış yaptılar. Otel ruhsatı hazırdı. Ancak daha sonra bu ruhsat kullanılmadı” dedi. Arsanın imar detayları ile ilgili ise Kabdan şunları söyledi: “6-7 bin metrekare kullanım alanlı otel ruhsatı olan bir alandı. Temelden aşağıya üç kat üzerine beş kat olacaktı. Son zamanlarda popüler olan bir cadde olduğu için üç yılda büyük pirim yaptı.” dedi.

ARDA TURAN OTEL İNŞAATINI YALANLAMIŞTI

Arda Turan, 2017 yılında araziye otel yapacağı iddiasını ise reddetmişti. Turan açıklamasında “O araziyi uzun zaman önce aldım. Otel yaptırmak gibi niyetim yok. Sadece ilerisi için yatırım” demişti.

BİNA SAHİBİ: OTEL YAPIYORLARDI

Çökme tehlikesi geçiren binanın sahibi Emin Ertürk ise “Arazide otel inşaatı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler” dedi.

“İSKANI OLMAYAN BİNA”

Olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise çöken bina için “1994 yılında yapılmış ruhsatı, iskanı olmayan bir bina.

Çökme alanının çevresindeki binalarda bulunanlar tahliye edildi. Binaların elektrik, doğalgaz ve suları kesildi. Çökme tehlikesi bulunan bina için yapılacak bir şey yok. Tek amacımız şuan da bir can kaybının yaşanmaması” dedi.

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Çökmenin meydana geldiği alan 2 ay önce bu haldeydi…


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arda turan beyoğlu sütlüce çöken bina

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