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Beyoğlu Sütlüce'de çöken binayla ilgili Arda Turan 'bizimle ilgisi yok' demişti! İş makinesi görüntüsü olay yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

İstanbul Sütlücü'de dün büyük bir gürültüyle çöken 4 katlı binayla ilgili tartışmalara futbolcu Arda Turan da katılmış ve çökmenin yağmur sularıyla meydana geldiğini iddia etmişti. Ancak ortaya çıkan görüntülerde temelinin kayması sonrasında yıkılan binanın yanındaki inşaatta iş makinelerinin çalıştığı ve çökme sonrası göçük altında kaldığı görülüyor.

Ortaya çıkan yeni bir videoda yıkılma anının detayları net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde çöken binanın bitişiğinde Arda Turan’a ait olduğu belirtilen inşaatta iş makinelerinin temelde çalıştığı görülüyor. Cadde seviyesinin altında bulunan inşaatta toprak kaymasını önlemek için istinat duvarı yapıldığı ve ayrıca duvarın göçmemesi için kazıklarla birbirine yaslandığı net bir şekilde izleniyor.

Çöken binayla ilgili açıklamalarda bulunan Arda Turan olayın yağan yağmur sonrası istinaf duvarının çökmesi ile oluştuğunu iddia etse de yeni inşaatta bazı iş makinelerinin temel çalışması yaptığı görülüyor.

Ünlü futbolcu dün olaydan sonra yaptığı açıklamada “Araziyle ilgili yapılan tüm işlemler yasalara uygundur. Ruhsatlarımız da hukuksuz en ufak bir şey yoktur. Oraya yapacağım projeyle yıkılan binanın hiçbir alakası yok. Bina yağan yağmur sonrası yıkılan istimlak duvarı yüzünden çökmüştür. ” demişti.

OTEL YAPIYORLARDI İDDİASI

Çökme tehlikesi geçiren binanın sahibi Emin Ertürk “Arazide otel inşaatı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler” demişti.

Arda Turan, 2017 yılında araziye otel yapacağı iddiasını reddetmişti. Turan açıklamasında “O araziyi uzun zaman önce aldım. Otel yaptırmak gibi niyetim yok. Sadece ilerisi için yatırım” demişti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ben Galatasaray liyim ama hiçbir futbolcudan Arda kadar nefret etmedim.
Demekki neymis birinin adami olursan yagmur suyu diyip geciolarmis
Yaptığı yanlışı ödetin ki diğerlerine örnek olsun.
"İstinaf" ya da "istimlak" duvarı değil kardeşim! "İstinat duvarı" deniyor ona! Para ve güç ne yazık ki sizin gibilerde!
Çöken binada temel yokki
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