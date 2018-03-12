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Beyoğlu'da lise öğrencisi öldürülmüş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda, metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın cesedi bulundu.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda, metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili Köksal'ın babası gözaltına alındı.
İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde akşamüzeri bir binada ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın sandalyeye bağlı cesediyle karşılaştı. Cesedin yakıldığı da tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BABASINI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili Doğukan Köksal'ın babası Hasan Bostancı Beyoğlu İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bostancı ifadesinde, "Oğlum tiner bağımlısıydı, onu bu bağımlılıktan bir türlü kurtaramadım, Beyoğlu sokaklarında kaçıp kaybolmasın diye olaydan 3,5 saat önce sandalyeye ben zincirledim. Ancak onu kesinlikle yakmadım" dedi.
(FOTOĞRAFLI)

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