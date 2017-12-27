HABER

BEYOĞLU'NDA 3 KATLI BİNADA YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 01:45 | Son Güncelleme 47 dakika önce

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nd 3 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Doğramacı Şakir Sokak'ta bulunan binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bina kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

-----------

-Alev alev yanan bina

-itfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan Katar'a asker takviyesi

TSK'dan Katar'a asker takviyesi

Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe davasında 11 sanığa tahliye

Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe davasında 11 sanığa tahliye

Tunceli'de PKK'nın kış sığınak ve barınaklarına operasyon

Tunceli'de PKK'nın kış sığınak ve barınaklarına operasyon

O ışığın kaynağı Rus balistik füzesi

O ışığın kaynağı Rus balistik füzesi

Şişli’de yeni yıl kutlamaları erken başlıyor

Şişli’de yeni yıl kutlamaları erken başlıyor

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.