BEYOĞLU'NDA 7 KATLI OTELDE YANGIN: 3'Ü AĞIR, 6 YARALI (GENİŞ HABER)

* Beyoğlu'nda 7 katlı bir otelde çıkan yangında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Büyükbayram Sokak'ta bulunan 7 katlı bir otelin 4. katında saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Beyoğlu,Fatih, Şişli, Beşiktaş itfaiye ekipleri ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otele köpükle müdahele etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan yaralıları merdivenli araçla kurtardı. Yangından 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ALEVLERİN ARASINA GİRİP KURTARDI

Yangını görüp alevlerin arasına girerek bir kişiyi kurtardığını söyleyen Ümit Sönmez, “Yangın çıktı 4. katta. Ben hemen içeriye daldım, birini kurtardım. Yabancıydı galiba. Elimden geleni yaptım, durumu çok kötüydü, ağırdı" dedi. İtfaiye ekipleri ve olay yeri inceleme polislerinin yangınla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yanan otel

-Yaralıların kurtarılması

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yaralıların ambulanslara bindirilmesi

-Röportaj

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Vatandaşların yaralılara yardım etmesi

-Genel ve Detaylar