BEYOĞLU'NDA AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda iki katlı ahşap bina alev alev yandı. Sokağı kaplayan duman nedeniyle mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.
Yangın, 23.30 sıralarında Camii Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Sokakta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle kısa sürede binayı alevler sardı. Alev alev yanan evde oturan bir kadın son anda binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
MAHALLE SAKİNLERİ DUMANDAN DOLAYI ZOR ANLAR YAŞADI
Fatih, Şişli ve Beyoğlu'na bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Binadan çıkan dumanlar mahalle sakinlerine zor anlar yaşatırken, görüş mesafesi iki metreye kadar düştü. Sokakta nefes almakta zorlanan vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü çekmesi dikkat çekti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Yanan bina
(AKTÜEL KAMERA)
-Olay yeri
-İtfaiyenin söndürme çalışmaları
-toplanan mahalleli
-Mahalleyi saran duman
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler
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