Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Sokağı'ndaki iki katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bina sakinleri evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçirirken, itfaiye uzun uğraş sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Bina kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki
ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!
ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi
Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Antalya'da mavi ile yeşilin koynunda saklanan tarih: Kekova
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum