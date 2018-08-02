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Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 00:19 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Sokağı'ndaki iki katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bina sakinleri evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçirirken, itfaiye uzun uğraş sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bina kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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