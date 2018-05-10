BEYOĞLU'NDA ASANSÖR 2. KATTAN DÜŞTÜ: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda iki katlı bir midye imalathanesinde asansörle midye taşıyan bir kişi asansörün düşmesi sonucu yaralandı.
Olay Beyoğlu, Küçük Piyale Mahallesi, Toprak Tabya Sokak'ta bulunan bir midye imalathanesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki Fatma Okta, asansöre binerek tencere içine koyduğu midyeleri imalathaneye götürmek istedi. Asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kattan zemine düştü. Düşen asansörde mahsur kalan Okta, bacağından yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan Okta'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Hidrolik makasla asansörün demirlerini kesen itfaiye erleri, yaralı Okta'yı asansörden çıkartı. Sağlık ekipleri tarafından sedyeye konulan Fatma Okta, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Asansördeki Fatma Okta'dan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-İtfaiye ekipleri tarafından yaralı Okta'nın asansörden çıkartılması
-Sedyeye konulan kadının ambulansa götürülmesi
-Genel ve detaylar
15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi
Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...
Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı
İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu
ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi
'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Türkiye'de bulundu! Sadece erkekler girebiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum