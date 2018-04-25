HABER

Beyoğlu’nda Azeri Ezgileri yankılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın ünlü sanatçıları, Samir Caferov, Afaq Abbasova ve Nergiz Aliyeva, ülkelerinde popüler olan yerli klasik, muğam ve etno-caz’ın en güzel örneklerini Beyoğlu’nda sergiledi.

Azerbaycan’ın ünlü sanatçıları, Samir Caferov, Afaq Abbasova ve Nergiz Aliyeva, ülkelerinde popüler olan yerli klasik, muğam ve etno-caz’ın en güzel örneklerini Beyoğlu’nda sergiledi. Ünlü sanatçıların performansı katılımcılardan tam not aldı.
Beyoğlu Grand Pera Azerbaycan’ın geleneksel müzik türlerinin sunulduğu şölene ev sahipliği yaptı. Samir Caferov Afaq, Abbasova ve Nergiz Aliyeva, yerli klasik gecesi konseri verdi. Ünlü sanatçılar katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattı. 25 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Azerbaycan Müzik Şöleni boyunca Azerbaycan’ın folklorik ritimlerini taşıyan ve kökleri çok eskilere dayanan Muğam başta olmak üzere yerli klasik ve etno cazın en güzel örnekleri sunulacak. Azerbaycan Türkiye Turizm Temsilcileri tarafından düzenlenen dopdolu müzik Şölenindeki tüm konserler Azerbaycan’dan gelecek sanatçılar tarafından icra edilecek.
Şölenden elde edilecek gelirin tamamı Barış için müzik vakfına bağışlanacak.

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi
Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmündeAbdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyelerFatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.