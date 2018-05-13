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 BEYOĞLU'NDA BANYODA FECİ ÖLÜM 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda banyodaki şofbenden kaynaklanan elektrik kaçağına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda banyodaki şofbenden kaynaklanan elektrik kaçağına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Olay öğlen saatlerinde Beyoğlu Bakraç Sokakta meydana geldi. Ebru Demetgül'e (34) ulaşamayan arkadaşı eve geldi. Anahtarla içeri giren kişi arkadaşının banyoda hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Elektrik ekipleri de gelerek binanın elektriklerini kesip inceleme yaptı. Polisin incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis ve itfaiye ekipleri
-Elektrik ekipleri
-Binadan görüntü
-Apartman yöneticisi ile röportaj
-Detaylar

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