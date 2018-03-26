Beyoğlu'nda bir garip olay

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda kendisini eve kilitleyerek pencereye çıkan kişi, polis ekiplerini harekete geçirdi. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından kendisini eve kilitleyen vatandaş ikna edilerek hastaneye götürüldü.
Olay, Beyoğlu Yeniçarşı caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3 üncü katında meydana geldi.
Bir kişinin kendisini pencereden sarkıttığını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cama çıkan kişiyi indirmek için daireye girmeye çalıştı ancak dairenin kapısı içeriden kilitli olduğu için polisler daireye giremedi. Ekipler, daha sonra apartmanın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise, penceredeki kişinin atlama ihtimalini düşünerek yere hava yastığı kurdu. İtfaiye ekipleri, hava yastığını tam olarak pencere hizasına sabitlemek için caddede bulunan bir ağacı ise elektrikli testere ile kesmeye çalıştı. Ağacı kesmeyi başaramayan itfaiye ekipleri daha sonra ağacı polislerin de yardımıyla el yordamıyla kökünden söktü.
VATANDAŞLAR MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ
Çevrede toplanan vatandaşlar ise olayı meraklı gözlerle izledi; bazılarının ise cep telefonlarıyla canlı yayın yaptığı görüldü.
UZUN SÜREN İKNA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA APARTMANDAN ÇIKARTILDI
İtfaiye aracındaki merdivene binen polis, elinde bir demir parçası bulunduran penceredeki kişiyi, aşağı indirmek için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonunda kendisini eve kilitleyen kişi, ikna edilerek polis eşliğinde hastaneye götürüldü.
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