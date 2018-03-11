Beyoğlu’nda “Dünya Kadınlar Günü Koşusu”

Beyoğlu Belediyesinin organizasyonuyla Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Beyoğlu Kadın Koşusu” düzenlendi. Koşu renkli görüntülere sahne oldu.
Beyoğlu Belediye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul işbirliğiyle Dünya Kadınlar Günü kapsamında organize edilen “Beyoğlu Kadınlar Koşusu” gerçekleştirildi. Koşu öncesi eğitmenler, Hasköy etkinlik alanına alınan sporculara ve vatandaşlara antrenman yaptırdı. Antrenmanın ardından başlangıç çizgisine gelen vatandaşlar ve sporcular, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın gongu çalmasıyla birlikte koşuya başladı. Yaklaşık 3 kilometre koşan vatandaşlar yarım saat sonra bitiş çizgisine ulaştı. Bitiş çizgisine ilk ulaşan Damla Çelik, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü için koştum. Güzel bir yarış oldu, parkur güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Her şey kadınlar için” dedi.
“Kadınlarımız bundan mutlu oluyor”
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir dizi etkinlikle, Beyoğlu’nda olduğu gibi ev sahipliği yaptık. Biz her sene bu koşuları düzenliyoruz. Güzel bir aktivite oluyor kadınlarımız bundan mutlu oluyor. Bugün de tekrarını yapmış olduk” ifadelerini kullandı.
Koşunun ardından kadınlara günün anısına karanfil ve madalya takdim edildi.
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