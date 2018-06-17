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BEYOĞLU'NDA EVLER SU ALTINDA KALDI; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:36 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda sağanak yağmur nedeniyle bazı evlere su bastı, yollar ise  adeta göle döndü.

* Evde bulunanlar yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA -Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Beyoğlu'nda sağanak yağmur nedeniyle bazı evlere su bastı, yollar ise adeta göle döndü.
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle Beyoğlu Dernek sokakta bulunan birçok eve su bastı. Evde bulunanlar yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Evdeki eşyalar ise su baskını nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Yoğun yağış ulaşımı da etkiledi. Piyalepaşa bulvarı yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Yoldaki su birikintisini gören sürücüler geri manevra yaparak farklı güzergâhlara yöneldi. Biriken suya rağmen yola devam etmeye çalışan bir taksinin içi ise yağmur sularıyla doldu.

Görüntü Dökümü
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-Yolun yağmur suyu ile kapanması
-Bekleyen araçlardan detay görüntü
-Araçların geri dönmesi
-Su dolan taksiye şoförün suyu boşaltması
-Taksiden detay görüntü
-Evin odalarının su ile dolması
-Ev sahiplerinin suyu tahliye etmeye çalışması
-Islanan eşyaalrın dışarıya çıkartılması
-Ev sahiplerinden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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