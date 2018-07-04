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Beyoğlu'nda Eylül ve Leyla için oturma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:48 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir (4) için oturma eylemi yaptı.

Beyoğlu'nda Eylül ve Leyla için oturma eylemi

Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir (4) için oturma eylemi yaptı. Grup üyeleri, çocuk istismarına ve çocuk cinayetlerine karşın yetkilileri acil önlemler almaya ve çocukların korunması için göreve çağırdı.
Galatasaray Meydanı'nda saat 19.00'da bir araya gelen İHD İstanbul Şubesi'ne bağlı grup üyeleri, çocuk istismarına ve çocuk cinayetlerine dur demek için oturma eylemi yaptı. Ellerinde dövizler bulunan grup üyeleri, zaman zaman slogan da attı. Grup adına basın açıklamasını İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri yaptı. Açıklamada, "Son yıllarda giderek artan kayıp çocuklar, çocuk istismarı ve çocuk cinayetleri gerçeği ile yüz yüzeyiz. Çocukların korunmasız bırakıldığının açık göstergesi olan bu gerçekler, ülkeyi yönetenlerin ve toplumun, çocukları koruma konusunda üzerlerine düşeni yapmadığının da kanıtı. Kaybolmasının ardından tecavüz edilerek öldürülmüş olarak bulunan Eylül ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla'nın yaşadıklarının kamuoyuna yansıması nedeniyle oluşan duyarlılık ve hadım ve idam üzerinden faile verilecek cezaya odaklı tartışmalarsa çocukların bu vahşetten korunması noktasında oldukça yetersiz. Biliyoruz ki; failin aldığı ceza değil, çocuk istismarını ve çocuk cinayetlerini daha gerçekleşmeden önlemeye yönelik etkili tedbirler kurtarır çocuğu. Çocuk haklarını ve karşılaştıkları sorunlara, çocukların yararını esas alarak ve yine çocukların katılımı ile çözüm üretmeyi esas almadığımız müddetçe, çocukları savunmasız bırakmış, her türlü tehdide açık bir yaşama mecbur etmiş oluyoruz. Çocuk, kendisini koruması gereken büyüklerin kurbanı olmaktan kurtulamıyor. Bizler, insan hakları savunucuları olarak bir kez daha; çocukları koruma yükümlülüğü bulunan devleti acil önlemler almaya ve toplumu çocukların korunması için göreve çağırıyoruz" denildi.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda Eylül ve Leyla için oturma eylemiBeyoğlu'nda Eylül ve Leyla için oturma eylemiBeyoğlu'nda Eylül ve Leyla için oturma eylemiBeyoğlu'nda Eylül ve Leyla için oturma eylemi

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