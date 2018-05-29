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BEYOĞLU'NDA HAREKETLİ DAKİKALAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

* Özel harekat polisi desteğiyle sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

* Özel harekat polisi desteğiyle sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
* Şüpheli görülen kişiler ve metruk binalar didik didik arandı.
* Operasyonda zaman zaman hareketli dakikalar da yaşandı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında narkotik polisleri, şüpheli gördüğü kişilerin tek tek üst aramasını yaptı. Şüpheliler, Genel Bilgi Taraması (GBT)'ndan da geçirildi. Polis ekipleri metruk binalar ve şüpheli gördüğü her noktada arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinin arama yapması
-Şüphelilerin üst aramasının yapılması
-Özel Harekat ekiplerinin önlem alması
-Adreslerde yapılan aramalar
-Metruk binada yapılan aramalar
-Genel ve detaylar

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