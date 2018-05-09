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Beyoğlu’nda iş kadınları Sosyal Market için el ele

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:50 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı kurulan Sosyal Market yararına bağış yemeği düzenlendi.

İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı kurulan Sosyal Market yararına bağış yemeği düzenlendi. Sosyal Market tam 8 yıldır Beyoğlu İlçesi'nde yardıma ihtiyacı olan Beyoğlu sakinlerine yardım eli uzatarak vatandaşlara önemli bir hizmet sunuyor. Sütlüce Lazzoni Otelde düzenlenen yemeğe iş dünyasından birçok iş kadını katıldı. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın eşi Ferda Demircan’da katılarak önemli bir katkıda bulundu. Başkan Demircan’ın eşi Ferda Demircan yemekte bir de konuşma yaptı. Ferda Demircan konuşmasında, Beyoğlu İlçesi'nde kurulan Sosyal Market’in önemini ve bu marketin kuruluş amacını anlattı. “BU BİR KIVILCIM VE DAHA DA BÜYÜYECEK” Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan’ın eşi Ferda Demircan, “ Gönüllülerin yaptığı bir yemek, bizler için yapmış olduğu özel bir yemek oldu. Tabii ki çok mutluyuz bunu bir kıvılcım olarak düşünüyoruz. Bu büyüyecek ve daha büyük bir eyleme dönüşecek” ifadelerini kullandı. Cemiyetin önemli isimlerinden bu yemeğin hazırlanmasında başrolü çeken Monika Peker ise, “ Buradaki esas amacımız sosyal marketi destekleyen tüm gönüllüleri bir araya getirmekti. Sosyal marketi ilk açıldığı gün itibari ile bildiğim için Sayın Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan ve eşi Ferda Demircan’ı yürekten kutluyorum. Çünkü diğer belediyelerede diyorum ki 'nolur örnek alın, ve de bir mağdura verme biçiminiz lütfen Beyoğlu Belediyesi gibi olsun'” dedi. Yemeğe katılan ünlü isimlerden Ebru Yaşar’da açıklamalarda bulundu. Ünlü yorumcu Yaşar, “ burada Sosyal Marketimize bir yardımımız dokunacak. Sosyal Marketler belediyelerde fazlalaşmış durumda. İhtiyaçları olanlar geliyorlar kartlarıyla para ödemeden evlerine alış veriş yapabiliyorlar , yemeklerini götürebiliyorlar , erzak alabiliyorlar. Bizim burada yaptığımız bu bağışta direkt o markete gidecek” dedi. Sosyal Market Projesi alışılagelmiş yardım faaliyetlerinin dışında yeni bir konsept, yenilikçi bir hizmet modelidir. Projede daha önce sadece kamu kurumları eliyle yapılan yardımlara hayırseverlerin desteği için teşvikte bulunulmuş zenginden alıp fakire verme modeli benimsenmiştir. Sosyal Market 20 Ağustos 2010 tarihinde resmi açılış ile faaliyete geçmiş ve yeni hizmet birimlerini bünyesine ekleyerek Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ ne bağılı olarak faaliyete devam etmektedir.

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