BEYOĞLU'NDA İTFAİYE ARACININ KAZASI KAMERADA

- ARAÇTA SIKIŞAN İTFAİYECİLERİ MESAİ ARKADAŞLARI KURTARDI
Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Şişli'de, itfaiye aracı hayvan kurtarma olayına giderken kaza yaptı. Kaza sonucu 3 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Piyalepaşa Bulvarı yan yolda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Şişli İtfaiye ekipleri, Feriköy'de bir hayvanın mahsur kaldığı ihbarını aldı. Ekipler, 4 personel ile tek araçla hemen yola çıktı. Bulvar üzeri bağlantı yolunda viraja giren itfaiye aracının şoförü İzzet Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, araç yan yattı. Kazayı gören çevredekiler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Meslektaşlarının kaza yaptığını öğrenen itfaiye ekipleri, arkadaşlarına yardıma koştu. Araç içerisinde sıkışan 3 personeli yine mesai arkadaşları kurtarmaya çalıştı. Yarım saatlik çalışma sonucu Enes Erdem, Ferit Yakut ve şoför İzzet Aydın sıkıştıkları yerden kurtarılarak çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yaralıların araç içerisindeki görüntüsü
-Yaralıları kurtarma çalışmaları
-Yaralıların araçtan çıkartılıp ambulansa alınması
-Ambulansların gidişi
-Kaza yapan araçtan detay görüntü
-Sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Kaza anı
-Aracın devrilmesi
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