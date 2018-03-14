Beyoğlu'nda izinsiz gösteri

İSTANBUL (AA) - Taksim'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan 6 kişi gözaltına alındı.

Galatasaray Meydanı'nda toplanan Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği üyeleri, pankart açıp bir süre slogan attı.

Okunan basın açıklamasının ardından, gruptakiler yürüyüşe geçmek istedi.

Yürüyüşün izinsiz olduğunu belirten polisin dağılma uyarısını dikkate almayan gruptan 6 kişi gözaltına alındı.