HABER

Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 21:59 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda maskeli bir grup tarafından yapılan izinsiz gösteriye polis müdahale etti.

Bostan Mahallesi Kaskaval Sokak'ta maskeli bir grup tarafından yol kapatılarak çöp kutuları ateşe verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri göstericileri biber gazı kullanarak dağıttı.

Ateşe verilen çöp kutuları ise TOMA ile söndürüldü.

Polis ekiplerinin bölgede bekleyişi sürüyor.

4 günde 4 kilo verdiren karışım4 günde 4 kilo verdiren karışım
Bedelli askerlikte yeni umut...Bedelli askerlikte yeni umut...
Meral Akşener'den suikast açıklamasıMeral Akşener'den suikast açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izinsiz gösteri

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

İstanbul'da olaylı gece!

İstanbul'da olaylı gece!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!

Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.