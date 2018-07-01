Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

LGBTİ üyeleri, sosyal medyada yapılan çağrılarla Beyoğlu Mis Sokak'ta bir araya geldi. Şarkılar, sloganlar eşliğinde burada eylem yapan gruptan bazı kişiler, daha sonra İstiklal Caddesi'ne girmek istedi.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

