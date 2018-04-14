Beyoğlu'nda kadın ve çocuk istismarına tepki eylemi

Grup adına yapılan açıklamayı okuyan Elif Danacı, şiddet, istismar, bağımlılık ve sapıklığın meşrulaştırıldığı bir dönem yaşandığını belirterek, "Bugün size 'Türkiye'nin kara tahtasına bir çizik daha atılmasın' diye haykırıyoruz. Erkeklerin erkek, kadınların kadın, çocukların çocuk, annelerin anne olduğu bir toplum düşleyen İMH Günışığı Derneği olarak bizlerin bu gidişata ve bu gidişatın faillerine söyleyecek sözümüz var." şeklinde konuştu.

"Duyarsızlaşma" yazılı pankart açan ve "Medya şiddeti normalleştirme", "Bağımlı olma, bağımsız ol", "Kadına değil şiddete el kaldır" şeklinde sloganlar atan gruptakiler, caddeden geçen vatandaşlara da broşür dağıttı.

Galatasaray Meydanı'nda toplanan gruptakiler, kadına şiddet, çocuk istismarı, cinsel suçlar, kayıt dışı çalıştırılan çocuklar ve uyuşturucu bağımlılığı gibi konularla ilgili istatistiklerin yer aldığı dövizler taşıdı.

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Günışığı Derneği tarafından kadın ve çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla eylem yapıldı.

Çocuk yaşta evliliklere karşı oldukları gibi 16 yaşında çocukların magazin malzemesi yapılmasına da "Hayır" dediklerini dile getiren Danacı, genç nesillerin zihinlerini ve bedenlerini zararlı maddelerden sanal aleme kadar her türlü uyuşturucu ile iğdiş edenlere "Düzeninizi kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz" sloganıyla itiraz ettiklerini belirtti.

Danacı, televizyon kanallarında yayımlanan dizilerde çarpık aile içi ilişkileri normalleştiren zihniyete söyleyecek sözlerinin olduğunu kaydederek, "Çocukların çocukluğuna taşlar koyan, onları minik adamlar ve kadınlar olarak düzenlerine alet eden kapitalist zihinlere sözümüz var: Düzeninizi kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.