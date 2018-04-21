Beyoğlu’nda kadınlar sağlıklı yaşam için semt konaklarına koşuyor

Beyoğlu Belediyesi Semt Konaklarında açılan spor salonlarında yılda ortalama üç bin kadın spor yapıyor. Uzman antrenörler eşliğinde sağlıklı yaşama ilk adımını atan kadınlar, fazla kilolarından kurtulmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Semt Konaklarında kadınlar için açılan spor salonları yoğun ilgi görüyor. 14 ayrı semt konağında verilen step, aerobik ve pilates derslerine yılda ortalama üç bin kadın katılıyor. Uzman antrenörler eşliğinde sağlıklı yaşama ilk adımını atan kadınlar, fazla kilolarından kurtulmanın da mutluluğunu yaşıyor. Bayanlara özel olarak hazırlanan spor salonları haftanın belli günlerinde ücretsiz olarak hizmet veriyor.

"Sağlıklı bir yaşam için spor şart"

Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın çok önemli olduğunu belirten Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, günde en az 30 dakika spor yapmalıyız. Bilinçli ve sağlıklı bir hayat için bedensel ve psikolojik dengemizi sağlamak için sporu ihmal etmemeliyiz. Özellikle bayanlarımızı spor yapmaya teşvik etmek için Semt Konaklarımızda Pilates, aerobik ve step dersleri veriyoruz. Bende sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorum diyen bayanlarımız kendisine en yakın semt konağımıza başvurarak bu eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabilir” dedi.