BEYOĞLU'NDA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 6 YARALI (2)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda Fethitepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye maskeli kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kahvehanede bulunanlardan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, güvenlik şeridiyle kapatılan bölgedeki incelemelerde bulundu. Olay yerinde özel harekat polisleri ile zırhlı araçlar hazır bekledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri ekiplerinin incelemesi

-Özel harekat polisleri

-Yerdeki boş mervi kovanları

-Genel ve detaylar