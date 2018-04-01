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Beyoğlu'nda kahvehaneye ateş açıldı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 01:01 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda Fethitepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye maskeli kişilerce ateş açıldı.

Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda Fethitepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye maskeli kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kahvehanede bulunanlardan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, güvenlik şeridiyle kapatılan bölgedeki incelemelerde bulundu. Olay yerinde özel harekat polisleri ile zırhlı araçlar hazır bekledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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