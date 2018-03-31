BEYOĞLU'NDA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: YARALILAR VAR(1)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda Fethitepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye maskeli kişilerce ateş açıldı Açılan ateş sonucu kahvehanedeki ikişer arasında yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Olay yeri ekiplerinin incelemesi
-Özel harekat polisleri
-Genel ve detaylar
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