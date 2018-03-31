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Beyoğlu'nda kahvehaneye ateş açıldı: yaralılar var(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 23:56 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda Fethitepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye maskeli kişilerce ateş açıldı.

Beyoğlu'nda kahvehaneye ateş açıldı: yaralılar var(1)

Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda Fethitepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye maskeli kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kahvehanedeki kişiler arasında yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Beyoğlu'nda kahvehaneye ateş açıldı: yaralılar var(1)Beyoğlu'nda kahvehaneye ateş açıldı: yaralılar var(1)Beyoğlu'nda kahvehaneye ateş açıldı: yaralılar var(1)Beyoğlu'nda kahvehaneye ateş açıldı: yaralılar var(1)

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