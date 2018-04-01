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Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 01:01 | Son Güncelleme

Polis, olay yerinden toplanan delilleri ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürdü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda polis, silahlı saldırının düzenlendiği kahvehanede ve çevresinde çalışmasını tamamladı.

Fetihtepe Mahallesi Yamak Sokak'taki bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırının ardından polis ekiplerince olay yerine çalışma yapıldı. Polis, güvenlik şeridiyle kapatılan bölgedeki mermi kovanlarını, çeşitli delilleri ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini toplayarak incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Olay yerinde özel harekat polisleri ile zırhlı araçlar hazır bekledi. Emniyet güçleri, 7 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

- Polis, olay yerinden toplanan delilleri ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürdü

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Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı
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Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı
3 / 7

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı
4 / 7

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı
5 / 7

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı
6 / 7

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı
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Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı
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beyoğlu silahlı saldırı

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