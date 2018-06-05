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Beyoğlu'nda kargo aracı kaza yaptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 08:23 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybettiği kapalı kasa kargo aracı park halindeki kamyonete çarparak savruldu.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybettiği kapalı kasa kargo aracı park halindeki kamyonete çarparak savruldu. Kargo aracından kopan parçalar seyir halindeki taksi aracına isabet etti. Kazada kargo aracı sürücüsü ile yanında bulunan, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit Tekir yönetimindeki 34 SP 0047 plakalı kapalı kasa kargo aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 35 U 1806 plakalı kamyonete çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle kargo aracından kopan parçalar seyir halindeki 34 TAK 94 plakalı Bekir Sami Özmansur yönetimindeki taksiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kargo aracı sürücüsü ile yanında bulunan, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi hafif yaralandı. Kargo aracından savrulan parçaların taksi aracına isabet etmesiyle taksi aracında hasarlar meydana geldi. Taksi sürücüsü Bekir Sami Özmansur kaza anını şöyle anlattı: "Normal hızla seyir halindeydik, arkadan bir gümbürtü koptu, aynaya bir gözümü attım bir şey uçarak üzerime doğru geliyor. Allahtan üzerimize gelmedi, sağ tarafımdan 300 metre ileriye gitti uçarak. Sonra inip baktım ondan fırlayan parçalar arabanın tamponunu, kapısını ve aynasını kırdı. Deprem oluyor zannettim" dedi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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