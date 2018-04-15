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Beyoğlu'nda korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 15:54 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda madde bağımlısı gencin baraka olarak kullandığı yer yandı.

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Haber: Ersan SAN / İstanbul (DHA) BEYOĞLU'nda madde bağımlısı gencin baraka olarak kullandığı yer yandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç, uzun süre kendine gelemedi.
Yangın saat 14.00 sıralarında çıktı.Beyoğlu Talimhane Aydede Caddesi'nde madde bağımlısı gencin baraka olarak kullandığı boş alandan dumanların çıktığını görenler durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle söndürülürken, dumandan etkilenen kişi kurtarılarak güvenli alana alındı. İtfaiye ekipleri tarafından kaldığı alandan çıkarılan genç, uzun süre kendine gelemedi.

(Fotoğraf)

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