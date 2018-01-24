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Beyoğlu'nda korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 09:07 | Son Güncelleme 7 saat önce

Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde bulunan ve bir süre önce kapatılan İtalyan Hastanesi'nde yangın çıktı. Son dakika habere göre, hastanenin çatısında yükselen alevlere itfaiye müdahale ediyor.

Firuzağa Mahallesi Defterdar Yokuşu'nda bulunan ve bir süre önce kapatılan İtalyan Hastanesi'nin çatısında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 katlı binanın çatısı alev alev yanarken çevredeki binalarda oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın itfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.

DHA

Beyoğlu'nda korkutan yangın!
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Anahtar Kelimeler:
yangın Taksim cihangir beyoğlu

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