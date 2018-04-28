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Beyoğlu'nda metruk binada çökme

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Çökme sonucu bir araçta hasar oluştu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bina kısmen çöktü.

Ömer Hayyam Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın bir bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. Çökme sonucu bir araçta hasar oluştu.

Durumu gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler binanın olduğu sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Beyoğlu'nda metruk binada çökme

- Çökme sonucu bir araçta hasar oluştu

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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beyoğlu çökme metruk bina

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