Beyoğlu'nda metruk binada çökme

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bina kısmen çöktü.

Ömer Hayyam Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın bir bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. Çökme sonucu bir araçta hasar oluştu.

Durumu gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler binanın olduğu sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.