Beyoğlu'nda otel yangını

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda bir otelde çıkan yangın, çalışanların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sütlüce’de bulunan bir otelin 8. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, olay yerine tedbir amacıyla itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

