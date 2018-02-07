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BEYOĞLU'NDA OTEL YANGINI: YARALILAR VAR(1)

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 02:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda Büyükparmakkapı Sokak'ta bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda Büyükparmakkapı Sokak'ta bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan vatandaşlar itfaiye erlerince kurtarıldı. itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Yanan otel
-itfaiyenin müdahalesi
-İtfaiyenin yaralıları kurtarması
-Genel ve detaylar

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