BEYOĞLU'NDA OTEL YANGINI: YARALILAR VAR(1)

Haber-Kamera: Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda Büyükparmakkapı Sokak'ta bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan vatandaşlar itfaiye erlerince kurtarıldı. itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yanan otel

-itfaiyenin müdahalesi

-İtfaiyenin yaralıları kurtarması

-Genel ve detaylar