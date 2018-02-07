BEYOĞLU'NDA OTEL YANGINI:1'İ AĞIR, 6 YARALI (3)

Haber-Kamera: Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda Büyükbayram Sokak'ta bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında otelde mahsur kalan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye erlerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangına söndürüldü.

Görüntü dökümü:

-------------

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gidişi

-Yanan otelden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-İtfaiyenin yaralıları kurtarması

-Yanan otelden dumanların yükselmesi

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar