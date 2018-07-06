Beyoğlu'nda otelde yangın

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU Sütlüce'de bulunan otelin 8'inci katındaki odada yangın çıktı. Yangın otel personeli tarafından kısa sürede söndürüldü. Otelde kalanların bazıları da tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı.
Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde bulunan lüks bir otelin 8'inci katında bulunan bir odada saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Otel personeli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın otel personeli tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise tedbir amaçlı yangın çıkan odayı kontrol etti. Yangın nedeniyle otelde kalan bazı müşteriler ise tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı.
(FOTOĞRAF)
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